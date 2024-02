Lonen in cao-afspraken gaan niet meer zo hard omhoog

De loonstijgingen in nieuwe cao’s pakken minder hoog uit. Vorig jaar gingen de verhogingen die vakbonden en werkgevers afspraken maandenlang almaar verder omhoog. Maar inmiddels is het tij gekeerd en is sprake van een dalende trend.

Volgens AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden¬≠adviseur van Nederlandse werkgevers, kwam de gemiddelde loonstijging die in januari in cao’s werd afgesproken uit op 5,9 procent. Een aantal maanden terug ging het nog om een groei van 8 procent, wat de grootste gemiddelde loonstijging van de afgelopen jaren betekende.

“De sinds afgelopen zomer dalende trend in de loonafspraken volgt op de gedaalde inflatie, de iets ruimere arbeidsmarkt en de slechtere economie gedurende het grootste deel van 2023”, stelt AWVN.

De werkgeversorganisatie voegt daaraan toe dat de loonruimte in het bedrijfsleven ook kleiner wordt. Dat zou bijvoorbeeld te zien zijn aan de “zorgelijke economische vooruitzichten en een groeiend aantal reorganisaties en faillissementen”.