Opnieuw record op aandelenbeurzen New York

Beleggers hebben de S&P 500 in New York naar een nieuwe recordhoogte gestuwd. De breed samengestelde graadmeter voor grote beursbedrijven klom eerder deze maand voor het eerst in de geschiedenis boven de 5000 punten. Afnemende zorgen over de inflatie zorgden voor een nieuwe piek.

De S&P 500 eindigde donderdag 0,6 procent hoger op 5029,73 punten. Waar een hoger dan verwacht inflatiecijfer voor januari de New Yorkse beurzen eerder deze week hard omlaag duwden, stelden nieuwe cijfers over de winkelverkopen beleggers enigszins gerust. Winkeliers verkochten minder dan verwacht, wat erop zou duiden dat de koopwoede van Amerikanen nog niet zo groot is dat die de prijsstijgingen aan kan jagen.

De Dow-Jonesindex won 0,9 procent tot 38.773,12 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 15.906,18 punten.

Cisco trok de aandacht door het ontslag van duizenden werknemers aan te kondigen. De fabrikant van netwerkapparatuur heeft last van economische onzekerheid bij zijn klanten, wat de investeringen in nieuwe apparatuur drukt. Het aandeel verloor 2,4 procent.