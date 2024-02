ACM onderzoekt hoge terugleverkosten eigenaren zonnepanelen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een onderzoek begonnen naar de hoge terugleverkosten die energiebedrijven doorberekenen aan mensen met zonnepanelen. Deze kosten kunnen onderling fors verschillen.

Eerder deze maand maakte de ACM al bekend dat steeds meer energiebedrijven extra terugleverkosten in rekening brengen. De toezichthouder gaat de omvang van de kosten in kaart brengen en verwacht de uitkomsten hiervan nog dit kwartaal te publiceren. Dit laat een woordvoerder weten na berichtgeving door het AD.

Energiebedrijven waren zeer teleurgesteld dat de Eerste Kamer deze week een wetsvoorstel afwees voor de stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling. Met die regeling mogen consumenten de energie die ze in de zomer opwekken en terugleveren bijvoorbeeld gratis weer afnemen in de donkere maanden. Het terugleveren kost volgens de energiebedrijven veel geld, omdat op momenten dat de zonnestroom wordt teruggeleverd de waarde veel lager is – op sommige momenten zelfs negatief.

Een woordvoerder van de ACM benadrukt dat het onderzoek zich vooralsnog niet richt op afzonderlijke energiebedrijven. “De bedrijven mogen deze meerkosten in rekening brengen en die bedragen kunnen verschillen. Het onderzoek is gericht op de kosten die met het salderen gemoeid zijn en in hoeverre de bedragen die doorberekend worden, redelijk zijn”.