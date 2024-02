FNV: onvoldoende draagvlak voor nieuwe cao NS, opnieuw om tafel

Vakbond FNV wil opnieuw met NS praten over de cao voor de medewerkers van de spoorvervoerder. Volgens de bond is er “onvoldoende draagvlak” voor het cao-akkoord dat vorige maand al met NS was bereikt. Slechts een kleine meerderheid van 51 procent van de betrokken vakbondsleden stemde bij een ledenraadpleging voor het onderhandelingsresultaat.

Volgens de vakbond is het onderhandelingsresultaat neutraal aan leden voorgelegd, omdat de onderhandelaars het gevoel hadden dat ze het maximale resultaat hadden behaald. “Er zitten zeker goede punten in, maar ook een aantal pijnpunten”, zegt FNV-bestuurder Henri Janssen. Leden vinden bijvoorbeeld dat de voorgestelde loonsverhoging niet genoeg is. “Zeker als je die vergelijkt met andere bedrijven, ook in het openbaar vervoer.”

De dreiging van acties onder NS-medewerkers lijkt nog niet helemaal verdwenen. Maar voorlopig is volgens FNV geen sprake van een staking.