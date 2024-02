Je krijgt te maken met letselschade door een ongeval. Misschien ben je betrokken geraakt bij een verkeersongeluk, heb je een whiplash opgelopen of ben je gewond geraakt op het werk door een valpartij van een onveilige ladder. In al deze gevallen kun je letselschade claimen bij de persoon die het ongeval heeft veroorzaakt. Een letselschadespecialist of een letselschade advocaat kan je helpen met vragen omtrent aansprakelijkheid en inschatten of je recht hebt op een schadevervoeging.

Wanneer moet ik een letselschade advocaat inschakelen?

Heb je letsel opgelopen door een aanrijding of ongeval op je werk? Neem dan een letselschade advocaat in de arm om een schadevergoeding te krijgen. Je weet dan zeker dat je degelijke juridische bijstand krijgt. Het aansprakelijk stellen van je werkgever kan een ingewikkelde kluif zijn als je niet weet waar je moet beginnen.

Naast verkeersongevallen, kun je in de volgende situaties een letselschade advocaat inschakelen:

Hondenbeet

Een val over een dwarsliggende stoeptegel

Andere valpartijen over een slechte weg

Het inschakelen van een advocaat is niet nodig als de andere partij verantwoordelijk is voor het ongeval en er een overeenkomst kan worden bereikt over de afwikkeling van de claim. De kosten van een advocaat komen namelijk voor rekening van de tegenpartij. Onderhandelingen zijn vaak nodig om de aansprakelijkheid vast te stellen en de schadeclaim toe te kennen. Een advocaat kan je vertegenwoordigen tijdens deze onderhandelingen. Maar in slechts enkele gevallen is een gerechtelijke procedure nodig.

Letselschade advocaat en letselschade jurist, wat is het verschil?

Zowel een letselschade jurist als een advocaat zal je adviseren, je helpen bij het indienen van je claim en namens jou gaan onderhandelen bij de verzekeraar van de tegenpartij. De advocaat of jurist zal ook advies inwinnen bij externe deskundigen als dit nodig is voor een betere juridische onderbouwing van je zaak.

Een wezenlijk verschil tussen een jurist en een advocaat is de bevoegdheid van de advocaat om een rechtszaak aan te spannen. Een letselschade jurist is alleen bevoegd om naar de rechter te stappen als er sprake is van een deelgeschil. Maar het overgrote deel van de letselschadezaken hoeven gelukkig niet te leiden tot een langdurige rechtszaak.

Schakel op tijd een jurist of expert in!

Na een ongeval heb je waarschijnlijk andere dingen aan je hoofd dan meteen een schadevergoeding eisen. Je gezondheid en herstel staan immers voorop. Toch kan je financiële situatie snel zorgwekkend worden als gevolg van het ongeluk. Je kunt door je letsel misschien minder of niet meer werken of de medische kosten lopen flink op. In dat geval is het zeer belangrijk om stappen te zetten en financiële lasten te verhelpen.

Schakel daarom tijdig een advocaat of een letselschade-expert in. Zij kunnen namelijk zonder uitstel een voorschot op smartengeldvergoeding claimen. Dit voorkomt opgestapelde financiële problemen. Zorg ervoor dat een jurist of specialist de tegenpartij binnen drie jaar na het ongeval aansprakelijk stelt. Zo ben je er altijd zeker van dat je de toekenning van een schadevergoeding niet misloopt.

Gratis juridische hulp

Het kan zijn dat een advocaat een hoog tarief in rekening moet brengen als de tegenpartij niet aansprakelijk kan worden gesteld. Een jurist zal eerst controleren of de andere partij mogelijk aansprakelijk is voordat hij jouw zaak aanneemt. Zo blijven onverwachte kosten je bespaard. Ongeacht of je een jurist of een advocaat inschakelt, er bestaat de mogelijkheid dat je gratis rechtsbijstand krijgt als je letsel oploopt door schuld van de andere partij. Je maakt dan aanspraak op een schadevergoeding, waaronder een vergoeding voor rechtsbijstand.