Nike schrapt 2 procent van banen om kosten te besparen

Sportmerk Nike gaat zijn wereldwijde personeelsbestand met ongeveer 2 procent terugdringen om kosten te besparen. Het Amerikaanse sportartikelenconcern liet in december al weten de kosten in de komende drie jaar met 2 miljard dollar te willen verminderen. Die aankondiging volgde op tegenvallende verkopen in China en afnemende verkopen in Noord-Amerika. Hoeveel banen er daardoor verloren zouden gaan was destijds nog niet bekend.

Momenteel heeft het concern wereldwijd zo’n 83.700 medewerkers. Daarmee dreigen bijna 1700 mensen hun baan kwijt te raken. Het banenverlies zal in twee fasen plaatsvinden, volgens een memo van Nike die is ingezien door persbureau Bloomberg. De eerste fase gaat vrijdag van start en loopt door tot volgende week. De tweede ronde zal tegen het einde van het gebroken boekjaar van het bedrijf zijn afgerond.

Het concern benadrukt met de reorganisatie vooral te willen mikken op winstgevende groei voor de lange termijn. “De acties die we ondernemen stellen ons in de positie om onze organisatie op de juiste omvang te brengen, zodat we onze grootste groeimogelijkheden kunnen benutten, aangezien de interesse in sport, gezondheid en welzijn nog nooit zo groot is geweest”, stelde Nike in een verklaring.