Russische centrale bank houdt rente op 16 procent

De Russische centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief in het land onveranderd gelaten op 16 procent. Het is de eerste rentepauze sinds juni vorig jaar. Toen begon de centrale bank met het verhogen van de rente in vijf stappen tot het hoogste niveau sinds april 2022 om de hoge inflatie te bestrijden.

“De huidige inflatiedruk is afgenomen vergeleken met de herfstmaanden, maar blijft hoog”, zegt de centrale bank in een verklaring. Bij het vorige rentebesluit in december gaf de centrale bank al aan dat de rente waarschijnlijk niet verder zal worden verhoogd. Economen gingen dan ook uit van een rentepauze in februari. De centrale bank herhaalde wel dat de hogere leenkosten “gedurende een lange periode gehandhaafd moeten blijven” om de inflatie terug te brengen naar het doel van rond de 4 procent.

Eerder deze week bleek al dat de inflatie in januari is opgelopen tot 7,4 procent op jaarbasis. Dat de consumentenprijzen in Rusland harder stijgen dan beleidsmakers willen, komt mede door de forse uitgaven van het Kremlin aan de oorlog in Oekraïne.

Prijsstijgingen zijn een gevoelig onderwerp voor huishoudens in Rusland, bij wie de herinneringen aan de scherpe waardedaling van de Russische roebel en de hyperinflatie in de jaren negentig nog zeer levendig zijn. Het onderwerp krijgt ook de aandacht van het Kremlin in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van maart. Bij die verkiezingen zal president Vladimir Poetin naar verwachting een nieuwe termijn van zes jaar veiligstellen.