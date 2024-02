Schiphol: alles op alles om beveiliging klaar te maken voor zomer

Schiphol zet “alles op alles” om voldoende beveiligers in huis te hebben om de zomerdrukte op de luchthaven weer aan te kunnen. “We zitten er bovenop, maar alle projecties zien er goed uit”, zei financieel topman van Schiphol Robert Carsouw vrijdag in een toelichting op de jaarcijfers. De afgelopen tijd zijn veel beveiligers aangenomen om de chaos van de zomer in 2022 te voorkomen. Toen ontstonden er lange rijen op het vliegveld als gevolg van een tekort aan personeel bij de security-afdeling.

Volgens Schiphol-topman Ruud Sondag, die eind deze maand afzwaait, ligt de uitstroom van beveiligers op dit moment net iets hoger dan die instroom. Maar om dat gat te dichten, werft de luchthaven ook weer meer nieuwe mensen.

Als gevolg daarvan verliep ook de zomer in 2023 al voorspoediger dan een jaar eerder. Deels had dat ook te maken met reizigers die zich beter hadden voorbereid, bijvoorbeeld door hun handbagage efficiënter in te pakken. Uiteindelijk was 95 procent van de vertrekkende passagiers binnen acht minuten door de securitycontrole. Voor het hele jaar was 93 procent van de reizigers binnen tien minuten door de controle, meldt Schiphol in zijn jaarresultaten. De gemiddelde wachttijd kwam vorig jaar uit op drie minuten.

Om meer beveiligers te werven, heeft Schiphol geprobeerd de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo zijn er onder meer rustruimte gecreëerd. Ook blijven zij dit jaar recht houden op een extra toeslag. Die bedraagt tot september 1,40 euro per uur, in de maanden daarna 70 cent per uur. Schiphol heeft het afgelopen jaar bijna 2000 nieuwe beveiligingsmedewerkers aangenomen.