Schiphol berekent nog hoe hoog de stijging van havengelden wordt

Schiphol weet nog niet hoeveel meer luchtvaartmaatschappijen moeten gaan betalen om de komende jaren gebruik te blijven maken van de luchthaven. Daar wordt volgens financieel topman Robert Carsouw nog aan gerekend, zei hij vrijdag in een toelichting op de jaarcijfers. De gesprekken over deze zogeheten havengelden beginnen in maart. De luchtvaartmaatschappijen moeten deels de grote investeringen van Schiphol gaan dragen, die gestopt worden in het vernieuwen en onderhoud van het vliegveld. Dat kan leiden tot hogere ticketprijzen, als maatschappijen die kosten gaan doorberekenen.

Carsouw wil geen percentages of getallen noemen voordat hij deze heeft besproken met de luchtvaartmaatschappijen. Het gaat in de gesprekken over de tariefsverhogingen over de periode 2025-2027. Luchtvaartmaatschappijen hadden eerder al kritiek op de verhogingen van de afgelopen jaren en hadden daarover een klacht ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder vond de prijsstijgingen echter redelijk, omdat Schiphol maatregelen had genomen om te herstellen van de coronacrisis.

Inmiddels loopt er ook een procedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de kwestie. Die uitspraak verwacht Carsouw uiterlijk in april. Maar Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen moeten rond die tijd opnieuw om tafel voor nieuwe tariefsverhogingen. De financieel topman lijkt, ondanks de kritische houding van airlines, optimistisch. “Het is onze dure plicht om uit te leggen waarom deze verhogingen goed zijn”, zegt Carsouw. “We moeten toelichten waarom we dat doen, en waarom deze verhogingen van belang zijn. Voor de luchtvaartmaatschappijen, maar ook voor hun reizigers.”

De havengelden moeten een bijdrage leveren aan de vernieuwingsplannen van Schiphol. Daarvoor investeert de luchthaven in totaal 3 miljard euro tot 2027. Dat geld gaat bijvoorbeeld naar het bouwen van extra bagagekelders, maar ook naar de aanschaf van tilhulpen en andere apparatuur om bagageafhandelaars fysiek te ontlasten. Ook het afgelopen jaar namen de investeringen toe, met 52 procent vergeleken met 2022 tot 678 miljoen euro.

Drie jaar geleden kondigde Schiphol aan de havengelden in drie stappen te verhogen met 37 procent. Maar in november vorig jaar besloot de luchthaven het gebruik van Schiphol dit jaar niet met 12 procent te verhogen, maar met 14,8 procent. Opnieuw tot ontevredenheid van de luchtvaartmaatschappijen.