Winkeliers hebben meer omgezet, deels door meer verkopen

De detailhandel heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar meer omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam voor het eerst sinds begin 2022 weer mede doordat er meer verkocht werd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzetstijging in de tussenliggende kwartalen kwam door hogere prijzen, die ook in oktober, november en december bijdroegen aan een omzetstijging van ruim 4 procent.

Vooral online werd meer verkocht. Webwinkels en postorderbedrijven verkochten 5,1 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2022. Supermarkten en voedingsspeciaalzaken, zoals kaaswinkels en slagerijen, hebben ruim 5 procent meer omgezet in vergelijking met een jaar eerder, maar de hoeveelheid verkochte producten nam in die branches wel af. Zo verkochten speciaalzaken ruim 2 procent minder dan een jaar eerder, bij supermarkten was dat bijna 1 procent minder.

In de non-foodsector nam de omzet met 2 procent toe vergeleken met het vierde kwartaal van 2022, maar ook daar werd minder verkocht, vooral in winkels die boeken of sportartikelen verkopen en winkels in consumentenelektronica en witgoed. Kledingwinkels verkochten daarentegen ruim 3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook drogisterijen verkochten meer.

Online zetten winkels ook meer om. Vooral bij winkels die alleen online verkopen groeide de omzet hard, met ruim 4 procent. Bij zogeheten multichannelers die zowel online verkopen als via een fysieke winkel, ging het minder goed. Zij zagen de online-omzet met bijna 3 procent afnemen.

Meer bedrijven in de detailhandel gingen failliet in het vierde kwartaal. In totaal vielen 117 bedrijven om, een toename van ruim 80 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Van alle bedrijven die failliet zijn verklaard in het vierde kwartaal was 13 procent een bedrijf in de detailhandel. Dat aandeel was in de afgelopen vijf jaar niet eerder zo groot.