Chinese centrale bank laat rente ongemoeid ondanks problemen

De Chinese centrale bank laat de rente in de op een na grootste economie van de wereld voorlopig ongemoeid, ondanks de zwakke economische groei en dalende consumentenprijzen in het land. Wel pompen de beleidsmakers bij hun zondag naar buiten gebrachte rentebesluit opnieuw een kleine hoeveelheid geld in het financiële systeem.

China kampt al langer met kwakkelende uitgaven van consumenten, een laag ondernemersvertrouwen en een afnemende wereldwijde vraag. De laatste tijd is er ook sprake van negatieve inflatie, ook wel deflatie genoemd. Ook heeft het land al jaren last van een grote crisis op de vastgoedmarkt, waar veel met schulden overladen projectontwikkelaars in de financiële problemen zijn geraakt.

Toch weigert de centrale bank om de rente verder te verlagen, een stap die de economische groei juist zou kunnen bevorderen maar ook zou kunnen leiden tot nieuwe overstimulering. Volgens economen heeft deze keuze ermee te maken dat de beleidsmakers de waarde van de Chinese munt niet extra onder druk willen zetten. De Chinese yuan verloor recent al stevig aan waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Hoewel de centrale bank de beleidsrente in China al enkele maanden niet heeft verlaagd, hebben de autoriteiten wel een reeks andere stappen ondernomen om het vertrouwen te herstellen. Zo is nu ook weer een injectie in het financiële systeem aangekondigd. Met 1 miljard yuan, omgerekend zo’n 130 miljoen euro, gaat het wel om de kleinste injectie sinds augustus.