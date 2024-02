Chinese uitgaven nieuwjaarsvakantie boven niveau van voor corona

De Chinese uitgaven van consumenten tijdens de nieuwjaarsvakantie van vorige week zijn gestegen tot boven het niveau van voor de pandemie. Zo namen de binnenlandse uitgaven aan entertainment, eten en reizen tijdens de zogeheten ‘Gouden Week’ van dit jaar, die zaterdag officieel eindigde, flink toe, meldde het Chinese ministerie van Cultuur en Toerisme.

De toegenomen uitgaven vormen een lichtpuntje voor de Chinese economie die worstelt met een laag consumentenvertrouwen, zwakke economische groei en dalende consumentenprijzen. Chinese reizigers maakten tijdens de achtdaagse vakantie 474 miljoen reizen door het land. Dat is een stijging van 19 procent ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de uitbraak van coronapandemie. De binnenlandse uitgaven aan toerisme kwamen uit op dik 633 miljard yuan (zo’n 82 miljard euro), een stijging van 7,7 procent ten opzichte van 2019.

De nieuwjaarsvakantie van dit jaar was de tweede in het land na de abrupte afschaffing eind 2022 van het strikte coronabeleid in het land. Dat strenge beleid drukte zwaar op de consumentenbestedingen en het ondernemersvertrouwen door de vele lockdowns en langdurige periodes van quarantaine.