Omzet van Nederlandse industrie opnieuw gedaald

De omzet van de Nederlandse industrie is in het vierde kwartaal van vorig jaar met meer dan 9 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee ging de omzet voor het derde kwartaal op rij omlaag, aldus nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De industrie kampt al langer met afzwakkende orders in binnen- en buitenland, een dalende productie en druk op de verkoopprijzen. Over heel 2023 kromp de industriële omzet met 5,6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens het CBS ging in het afgelopen kwartaal in alle sectoren de omzet omlaag. In de sector raffinaderijen en chemie was de daling het sterkst.

De afzetprijzen lagen in het vierde kwartaal gemiddeld meer dan 4 procent lager dan een jaar eerder. Veel ondernemers hebben dan ook te maken met een afname van de winst.

Verder werden in de afgelopen periode 54 industriële bedrijfsfaillissementen uitgesproken. Dat is iets minder dan een jaar eerder toen het ging om 61 faillissementen. Over heel 2023 kwam het aantal faillissementen in de industrie uit op 270. Dat is het hoogste aantal in vijf jaar, want in 2018 waren dit er ook 270, aldus het CBS.