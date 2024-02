Prijs CO2-uitstoot daalt naar laagste niveau in ruim twee jaar

De Europese prijs voor de uitstootrechten van koolstofdioxide (CO2) is voor het eerst in meer dan twee jaar onder de 55 euro per ton gezakt. De prijs die een bedrijf betaalt om 1 ton CO2 uit te mogen stoten staat al enige tijd onder druk door de dalende gasprijzen en de milde weersomstandigheden. Ook zorgt een stijgende productie van duurzame energie en een lagere productie van de industrie voor een mindere vraag naar vergunningen om CO2 uit te stoten.

Op de ICE Endex-beurs zakte de CO2-prijs maandag met ruim 5 procent tot 54,17 euro per ton. Dat is het laagste niveau sinds oktober 2021. Dit jaar is de prijs al meer dan 30 procent gedaald. Vorig jaar steeg de prijs nog naar een recordhoogte van ruim 100 euro per ton, maar sinds het vierde kwartaal van 2023 vertoont de prijs een steile neerwaartse trend.

Zorgen over een recessie en de verminderde productie en uitstoot van de industrie zijn volgens analisten van S&P Global de oorzaak van de dalende prijzen. Veel handelaren en analisten verwachten ook dat de prijsdaling zal voortduren, doordat de Europese Unie zich schrap zet voor verdere economische uitdagingen in de komende maanden. S&P Global verwacht dat de prijs in februari de 50 euro per ton zal bereiken. Gemiddeld wordt voor dit jaar gerekend op een prijs van rond de 64 euro per ton, tegen een gemiddelde van ruim 85 euro per ton in 2023.

Het was juist de verwachting dat de Europese koolstofprijs alleen maar zou kunnen stijgen als gevolg van het klimaatdoel van de EU om in 2050 de CO2-uitstoot terug te dringen tot nul. Daarnaast is het aantal beschikbare uitstootrechten beperkt en gaat dat aantal ook nog eens elk jaar omlaag. In 2040 zullen er uiteindelijk helemaal geen nieuwe uitstootrechten meer worden uitgegeven. Daarmee zouden de rechten juist schaarser en duurder moeten worden. Op die manier hoopt de EU bedrijven te stimuleren om minder CO2 uit te stoten en klimaatvriendelijker te worden.