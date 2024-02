Huishoudens verkochten eind 2023 voor miljarden aan beleggingen

Nederlandse huishoudens hebben in het vierde kwartaal van 2023 voor een recordbedrag aan beleggingen verkocht, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Ondanks die historisch grote verkopen nam de waarde van de beleggingen van huishoudens in de laatste drie maanden van het jaar wel toe door stijgende beurskoersen.

In het vierde kwartaal werd voor 4,7 miljard aan beleggingen van de hand gedaan. Dat is het hoogste bedrag sinds DNB in 2009 begon met het bijhouden van de gegevens. De op een na grootste kwartaalverkoop van 2,8 miljard euro vond plaats in het laatste kwartaal van 2011, ten tijde van de eurocrisis.

De verkopen vonden over de gehele beleggingsportefeuille plaats, waarbij met name posities in beleggingsfondsen (2,4 miljard euro) en beursgenoteerde aandelen (2,0 miljard euro) van de hand werden gedaan. Daarnaast werd voor 300 miljoen euro aan obligaties verkocht. Vooral in de maand december werd er flink verkocht.

DNB gaf geen reden voor de grote verkopen aan het einde van het jaar. Wellicht dat beleggers wat winst wilden nemen, want de waarde van de beleggingen nam flink toe door hoge rendementen. Zo haalden beleggers een rendement van 8,0 miljard euro in het laatste kwartaal door fors gestegen beurskoersen. Afgezet tegen de verkopen nam de omvang van de beleggingsportefeuille daardoor met 3,3 miljard euro toe, tot 166 miljard euro.