Nvidia in de verkoop op negatief Wall Street, Walmart wel omhoog

Aandelen Nvidia werden dinsdag 4,4 procent lager gezet op Wall Street, na een maandenlange aandelenrally van de Amerikaanse beurslieveling. Het concern, de belangrijkste speler op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI), maakt woensdag na het slot van de beurs in New York zijn kwartaalresultaten bekend. De verwachtingen zijn hooggespannen.

Beleggers zijn bezorgd dat de cijfers de torenhoge beurswaarde niet rechtvaardigen. De koers van Nvidia schoot in het afgelopen jaar grofweg 235 procent omhoog.

Mede door het verlies van Nvidia eindigde techgraadmeter Nasdaq 0,9 procent lager op 15.630,78 punten. De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,2 procent op 38.563,8 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor 0,6 procent op 4975,51 punten.

De drie hoofdgraadmeters leden vorige week al verlies en staakten daarmee een winstreeks van vijf weken. Maandag waren de Amerikaanse beurzen gesloten voor President’s Day.

Aandelen Walmart (plus 3,2 procent) waren dinsdag wel gevraagd. De grootste supermarktketen van de Verenigde Staten boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige boekjaar vielen beter uit dan voorzien. Walmart kondigde daarnaast aan de maker van smart-tv’s Vizio te kopen voor 2,3 miljard dollar. Het concern verkoopt al jaren tv’s van dat merk. Het aandeel Vizio ging ruim 16 procent omhoog op het overnamenieuws.

Discover Financial Services maakte een koerssprong van bijna 13 procent. De financiële dienstverlener wordt overgenomen door zijn Amerikaanse branchegenoot Capital One voor ruim 35 miljard dollar. De aankoop wordt betaald in aandelen. Na afronding van de deal zullen aandeelhouders van Capital One 60 procent bezitten van het samengevoegde bedrijf en de aandeelhouders van Discover 40 procent. Het aandeel Capital One ging aanvankelijk omlaag, maar eindigde een fractie hoger.

Intel steeg 2,3 procent. Beleggers reageerden op berichten dat de chipfabrikant mogelijk meer dan 10 miljard dollar aan subsidies zal ontvangen van de Amerikaanse regering. De subsidies maken deel uit van de zogeheten Chips Act. Daarmee willen de VS de productie van chips terugbrengen in eigen land en voorkomen dat de sector groeit in China.