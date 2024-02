Greenchoice verlaagt prijs dagstroom, rekent meer voor zonnepaneel

Ook energieleverancier Greenchoice gaat extra kosten in rekening brengen bij klanten met zonnepanelen. Die stap moet de kosten bij het terugleveren van stroom “evenwichtiger” verdelen, maakt het bedrijf bekend. Tegelijkertijd maakt Greenchoice stroom overdag goedkoper dan ’s nachts op doordeweekse dagen, omdat dan de meeste groene stroom wordt opgewekt.

Huishoudens met zonnepanelen gaan meebetalen aan de kosten die Greenchoice maakt voor het terugleveren van te veel opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet. Die maatregel geldt niet direct voor alle klanten met zonnepanelen. Als eerste zijn huishoudens met een nieuw contract bij Greenchoice aan de beurt. Wie met zonnepanelen meer opwekt dan het eigen verbruik, krijgt ook een lagere prijs voor die stroom.

Greenchoice, met ruim 650.000 klanten, wil daarnaast het verbruik van groene stroom stimuleren op het moment dat het aanbod het grootst is. Dat is overdag, als de zon schijnt, door de grote hoeveelheid zonnepanelen. Daarom wordt het voor klanten goedkoper om doordeweeks overdag een was te draaien of de vaatwasser aan te zetten.

Andere energieleveranciers, zoals Vandebron en Budget Energie, gingen Greenchoice al voor met het verhogen van de kosten voor bezitters van zonnepanelen. Zij zitten ermee dat klanten met zonnepanelen door de salderingregeling teruggeleverde stroom mogen afstrepen tegen hun eigen verbruik. Zij ‘betalen’ zo met dure stroom op momenten van grote vraag en weinig aanbod, terwijl zonnepanelen vaak stroom terugleveren als er veel elektriciteit voorhanden is en de prijzen laag zijn.