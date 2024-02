Juridisch experts steunen afpakken bevroren Russische tegoeden

Het in beslag nemen van bevroren Russische bezittingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne krijgt steun van een aantal juridische experts. Een groep vooraanstaande rechtsgeleerden uit verschillende landen beweert in een brief die persbureau Bloomberg heeft ingezien, dat een dergelijke actie volgens het internationaal recht is toegestaan, gezien de omvang van de aanhoudende aanvallen van Rusland in Oekraïne.

De Europese Unie, de G7-landen en Australië hebben ongeveer 260 miljard euro aan Russische tegoeden in de vorm van waardepapieren en geld bevroren. Daarvan is ruim 200 miljard euro in handen van de EU. Alle landen zijn het erover eens dat Rusland deze fondsen niet mag gebruiken, tenzij Moskou instemt met het helpen bij de wederopbouw van Oekraïne. Over de wettigheid van het direct in beslag nemen van de bevroren Russische bezittingen zijn de landen het tot nu toe oneens. Ze vrezen voor de juridische gevolgen van een dergelijk besluit.

De experts stellen dat het volgens het internationaal recht wettig zou zijn als landen die Russische staatsbezittingen hebben bevroren, aanvullende tegenmaatregelen tegen Rusland zouden nemen, gezien de voortdurende schending van de meest fundamentele regels van het internationaal recht door Rusland. De tegenmaatregelen kunnen volgens hen bestaan uit de overdracht van Russische staatseigendommen als compensatie voor de schade die rechtstreeks voortkomt uit het onrechtmatige gedrag van Rusland.

De brief is medeondertekend door tien internationale rechtsdeskundigen uit België, Frankrijk, Duitsland, Japan, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en komt op een moment dat de G7-landen debatteren over wat ze met de bevroren Russische tegoeden moeten doen. De financieringsbehoeften van Oekraïne blijven namelijk aanhoudend hoog en het einde van de oorlog is niet in zicht. De EU heeft al regelgeving opgesteld voor het afromen van de winst op de bevroren Russische tegoeden bij Europese kantoren en banken. Die winst zal op termijn worden gebruikt voor de wederopbouw van Oekraïne.

Het Verenigd Koninkrijk en de VS dringen bij de G7 aan om rechtstreeks beslag te leggen op de bevroren Russische tegoeden zodat al het geld kan worden gebruikt, terwijl Canada openstaat voor het idee. Frankrijk en Duitsland verzetten zich echter momenteel tegen een dergelijke stap door juridische zorgen en de vrees dat een rechtstreeks beslag een gevaarlijk precedent zou kunnen scheppen voor de toekomst.