Dalende vraag elektrische auto’s zet winst Mercedes onder druk

Het Duitse automerk Mercedes-Benz waarschuwt dat de winst dit jaar gedrukt wordt door een dalende vraag naar elektrische auto’s. Ook heeft het concern last van een afkoelende economie.

Mercedes-Benz verwacht hierdoor dat zijn winstmarge in 2024 daalt tot 10 procent, van 12,6 procent vorig jaar. Daarbij verlaagde de autofabrikant zijn verwachtingen voor de verkoop van volledig elektrische auto’s.

“De economische situatie en de automobielmarkten worden nog steeds gekenmerkt door een uitzonderlijke mate van onzekerheid”, gaf Mercedes donderdag aan. Ook blijven “verdere verstoringen” van de toeleveringsketen een “belangrijke risicofactor.”

Om de winst op te krikken en de kostbare overgang naar batterijtechnologie te financieren is het bedrijf uit Stuttgart van plan om meer auto’s in het topsegment te verkopen, zoals de S-Klasse. In oktober waarschuwde de fabrikant al dat de marges daalden door hogere kosten en lagere gemiddelde autoprijzen.