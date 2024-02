Daling diefstallen van auto’s en motoren zet door

De daling van het aantal diefstallen van auto’s en motoren van vorig jaar zet begin dit jaar door, meldt het Verbond van Verzekeraars. In januari zijn 1463 voertuigen gestolen, een daling van 14 procent.

Volgens de stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) werden vorig jaar 6488 voertuigen ontvreemd, 10 procent minder dan in 2022. Ruim 60 procent van de gestolen auto’s en motoren werd echter teruggevonden. Dat is het hoogste terugvindpercentage in tien jaar.

In januari van dit jaar was de daling van diefstallen het grootst bij motorfietsen, met een afname van 26 procent. In totaal namen criminelen 98 motors mee. Volkswagen is tot nu toe dit jaar het meest gestolen automerk. Vorig jaar was dat Toyota.