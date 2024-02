ECB lijdt door hoge rentes eerste jaarverlies sinds 2004

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in 2023 het eerste jaarverlies geleden sinds 2004. Door de sterk gestegen rentes is de centrale bank voor de eurozone veel meer geld kwijt aan banken die hun overtollige deposito’s bij de ECB stallen. Tegelijkertijd leveren eerder opgekochte obligaties van Europese overheden amper iets op.

Door dit probleem sloot ECB vorig jaar af met een nettoverlies van bijna 1,3 miljard euro. Dat negatieve resultaat kwam er ondanks het vrijkomen van 6,6 miljard euro aan geld dat de centrale bank eerder had gereserveerd om financiële risico’s op te vangen.

Door de verliezen daalde het eigen vermogen van de centrale bank met 7 miljard euro naar 44,5 miljard euro. De ECB bezweert dat de verliezen het monetaire beleid, dat voor stabiele prijzen moet zorgen, niet in de weg zit.

Lange tijd vonden beleidsmakers van de centrale bank de inflatie in de eurolanden te laag. Om die omhoog te krijgen naar de gewenste 2 procent verlaagden ze de rente drastisch en kochten ze grote hoeveelheden schuldpapieren op. Terwijl die obligaties amper iets opleverden, zag de ECB zich in 2022 genoodzaakt om de rente in hoog tempo op te voeren om de sterke prijsstijgingen tegen te gaan. Dat betekende dat de ECB veel meer geld kwijt was aan rentebetalingen aan commerciële banken over hun overtollige tegoeden die ze bij de centrale bank moeten stallen.