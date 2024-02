Huishoudens verbruikten dit jaar kwart minder gas door zacht weer

Huishoudens hebben dit jaar al ruim een kwart minder aardgas verbruikt door de ongewoon hoge temperaturen, vergeleken met voorgaande jaren. Als het zachte weer aanhoudt, kan de besparing volgens consumentencollectief UnitedConsumers deze winter oplopen tot bijna 200 euro.

In de wintermaanden wordt doorgaans ongeveer 40 procent van het jaarlijkse gasverbruik verstookt. Een gemiddeld huishouden betaalt ongeveer 1825 euro per jaar voor aardgas. Dit jaar betalen consumenten gemiddeld 11 euro per maand meer dan vorig jaar door de stijging van de energiebelasting voor gas, waarmee de regering verduurzaming wil stimuleren.

De milde winter maakt die extra kosten van dit jaar goed, zegt Paul van Selms, directeur van UnitedConsumers. “De hogere temperaturen zijn geen goed nieuws voor de natuur, wel voor de energierekening.”