KLM schrapt donderdag 64 vluchten Schiphol door storm Louis

KLM schrapt donderdag 64 Europese vluchten van en naar Schiphol omdat harde windstoten worden verwacht, meldt de luchtvaartmaatschappij. Nederland krijgt aan het einde van de dag te maken met storm Louis, die volgens Weeronline vanaf de middag zorgt voor harde wind, stevige buien en zware windstoten in het westen van het land.

“Wij realiseren ons dat dit heel vervelend is voor de klanten die het betreft. Zij worden zo snel mogelijk geïnformeerd en omgeboekt”, meldt een woordvoerster van KLM. Het is volgens haar nog niet bekend of ook vrijdag vluchten van en naar Schiphol worden geannuleerd.

Het KNMI heeft voor donderdagavond voor heel Nederland code geel afgegeven voor (zeer) zware windstoten. Aan de kust kan het tot 110 kilometer per uur waaien en in het binnenland tot 90 kilometer per uur. Vannacht neemt de wind weer af, aldus het weerinstituut.