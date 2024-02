Op hol geslagen ChatGPT slaat urenlang wartaal uit

Gebruikers van ChatGPT kregen eerder deze week urenlang onzinnige antwoorden op eenvoudige vragen aan de chatbot. Volgens het moederbedrijf van ChatGPT, OpenAI, werd dit door een bug veroorzaakt na een softwareaanpassing.

Het probleem, dat zich voordeed van dinsdag op woensdag, is inmiddels opgelost. “Nadat we de oorzaak van het incident hadden vastgesteld, hebben we dit kunnen herstellen”, aldus OpenAI. Na meer dan zestien uur werkte OpenAI de pagina bij met de melding dat ChatGPT normaal functioneerde.

ChatGPT gaf “eigenaardige” antwoorden, genereerde niet-bestaande woorden, onvolledige zinnen en algemene kletspraat, zeiden ontwikkelaars die de tool gebruikten in een discussieforum op de website van OpenAI. “Het geeft betekenisloze woorden gevolgd door een bizarre lijst. Het voelt alsof het spookt in mijn GPT”, meldde een gebruiker.