Bosch schrapt 3500 banen bij divisie voor huishoudelijke apparaten

Het Duitse technologieconcern Bosch is van plan 3500 banen te schrappen bij zijn divisie voor huishoudelijke apparaten. Met die ingreep wil het bedrijf de kosten omlaag krijgen en de organisatie vereenvoudigen, laat een woordvoerster weten.

Bosch is ook in Nederland actief op veertien locaties waar ongeveer 3000 mensen werken. Het is nog niet bekend of hier ook banen verloren gaan. In Hoofddorp heeft Bosch een vestiging van zijn divisie voor huishoudelijke apparaten.

Met de reorganisatie wil Bosch vooral banen schrappen die niet direct te maken hebben met de productie, bijvoorbeeld administratieve functies. De divisie voor huishoudelijke apparaten heeft in totaal meer dan 60.000 werknemers. Naast het merk Bosch verkoopt deze tak ook consumentenapparaten van de merken Siemens, Neff en Gaggenau. Het bedrijf zegt gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te willen voorkomen.

Dit is niet de eerste keer dat Bosch aankondigt een groot aantal arbeidsplaatsen te schrappen. Zo gaan bij de divisies voor elektrisch klusgereedschap en software en elektronica samen ruim 3700 banen verloren.