Chipbedrijven eindigen onderaan op Amsterdamse beurs

De AEX-index van de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag lager gesloten, met chipbedrijven bij de sterkste dalers. Toeleverancier voor de chipindustrie Besi eindigde onderaan bij de hoofdfondsen. Ook ASML en ASMI daalden na een week waarin enthousiasme over kunstmatige intelligentie en de chipsector eerder juist voor flinke koerswinsten zorgden.

Besi verloor 6,1 procent. ASMI en ASML zakten tot 1,2 procent.

Mogelijk hebben de verliezen te maken met beleggers die na de sterke koerswinsten voor techbedrijven op de Amerikaanse beurzen een pas op de plaats maken. “Door de snelheid van de techrally vragen beleggers zich af of ze hun winsten moeten nemen”, zei Mark Haefele van de vermogensbeheerdivisie van UBS tegen persbureau Bloomberg.

De AEX-index sloot 0,3 procent lager op 854,97 punten. Ook de MidKap zakte 0,3 procent, tot 900,65 punten.

Biotechbedrijf Galapagos was de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen en eindigde 8 procent lager na de presentatie van de jaarcijfers. Analisten van Citi waarschuwden dat beleggen in het Mechelse bedrijf erg risicovol is, onder andere omdat het nog zeker tot 2025 duurt voordat nieuwe onderzoeksresultaten over kandidaat-medicijnen verschijnen. Ook wijzen ze op hevige concurrentie op het gebied van oncologie en immunologie, waar Galapagos actief in is.

Elders in Europa waren meer optimisten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent. De FTSE 100 in Londen steeg zo’n 0,3 procent.

Alfen zakte ruim 7 procent. Analisten van Bryan Garnier zijn somberder geworden over de laadpalenfabrikant en ontwikkelaar van systemen voor het elektriciteitsnet.

Brunel verloor bijna 5 procent. Topman Jilko Andringa sprak van onverwachte tegenvallers in de windenergiesector, waar bepaalde projecten plots stil kwamen te liggen. De omzet steeg weliswaar, maar het bedrijfsresultaat groeide niet mee.

De Britse bank Standard Chartered steeg 4,9 procent in Londen dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Ook gaat de bank voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen, waarmee aandeelhouders worden beloond.

De euro was 1,0826 dollar waard, tegen 1,0881 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent minder op 76,77 dollar. Brentolie werd 2,2 procent goedkoper, op 81,82 dollar per vat.