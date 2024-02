ING verwacht dat huizenprijzen tussen 5 en 8 procent stijgen

De ING verwacht dat de prijzen van koopwoningen dit jaar tussen de 5 en 8 procent stijgen. Aan het eind van 2024 zullen de prijzen volgens de bank al flink boven de piek van juli 2022 uitkomen. Belangrijkste oorzaken zijn de grote loonstijgingen en de toenemende krapte op de woningmarkt.

In het laatste kwartaal van 2023 lagen de lonen 6,9 procent hoger dan een jaar eerder. ING verwacht dat die stijging in 2024 wat afzwakt, maar dat de lonen wel blijven stijgen. Dit leidt tot een sterkere prijsstijging van de huizen dan tot dusver werd aangenomen.

De krapte op de woningmarkt neemt dit jaar verder toe. Het woningaanbod daalde het afgelopen jaar en woningen die te koop stonden, werden sneller verkocht. Dit heeft er volgens de ING toe geleid dat huizen steeds vaker boven de vraagprijs verkocht zijn. Tegelijkertijd nam de vraag naar woningen gestaag toe door de sterke groei van het aantal huishoudens, meldt de bank.

Sinds juni zitten de huizenprijzen weer in de lift na een jaar van prijsdalingen. Ook de afgelopen maanden zijn ze gestegen. In januari van dit jaar gingen de huizenprijzen met 0,6 procent omhoog vergeleken met een maand eerder. In december waren de huizenprijzen met 0,8 procent gestegen en in november met 0,7 procent.

Omdat de rente op de kapitaalmarkt de afgelopen maanden is gedaald, wordt het bovendien iets makkelijker om een hypotheek af te sluiten. ING verwacht dat die rentedaling dit jaar doorzet.