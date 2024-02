Nederland kan import Russisch gas niet staken door contract

De Nederlandse regering kan de belofte om een einde te maken aan de invoer van gas uit Rusland niet waarmaken. Een langetermijncontract voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) tussen het Franse energieconcern TotalEnergies en een Russische leverancier vormt een obstakel om de import van de brandstof volledig te staken, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Nederland stopte vorig jaar met het ondertekenen van nieuwe contracten voor lng uit Rusland en werkt aan het afbouwen van de oude leveringscontracten. De overheid kan echter niet volledig stoppen met de import van Russische lng, omdat ze wettelijk gezien geen einde kan maken aan overeenkomsten die particuliere bedrijven hebben gesloten.

Onder het contract dat in 2018 inging, verscheept TotalEnergies Russisch gas van Yamal LNG, de exploitant van het gasveld in het noordwesten van Siberië. Een deel van die lading gaat naar Nederland. De deal is goed voor ongeveer 10 procent van de Nederlandse import van lng. Volgens scheepvaartgegevens van Bloomberg ontvangt Nederland doorgaans een lading per maand uit Rusland. Woordvoerders van TotalEnergies en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat wilden geen commentaar geven tegenover Bloomberg.

Yamal LNG wordt grotendeels gecontroleerd door het Russische Novatek PJSC, waarbij TotalEnergies en China National Petroleum een minderheidsbelang hebben. Topman Patrick Pouyanné van TotalEnergies verklaarde in september vorig jaar dat het bedrijf lng uit Rusland blijft verschepen zolang er geen sancties tegen zijn. Het contract van het Franse bedrijf met Yamal LNG loopt tot 2032.

Deze lastige situatie benadrukt hoe moeilijk het voor Europa is om zijn energieafhankelijkheid van Moskou volledig af te bouwen sinds de oorlog in Oekraïne. De regio heeft enorme vooruitgang geboekt bij het vinden van alternatieven voor gas uit Rusland, maar het land blijft een van de grootste leveranciers van lng voor Europa door contractuele verplichtingen van particuliere bedrijven.