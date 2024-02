Voormalige Martinair-piloten sluiten cao-akkoord met KLM

Vakbond AVV en KLM hebben vrijdag een principe-akkoord gesloten voor een nieuwe cao voor de voormalige Martinair-piloten, meldt AVV zaterdagavond. De ongeveer 150 vrachtvliegers zien hun salaris dit jaar met 33 procent stijgen en krijgen een werkgelegenheidsbescherming tot april 2026. De stakingen die sinds 1 februari werden gehouden, zijn beëindigd.

“Dit is een fantastisch resultaat waarmee de vliegers weer vertrouwen kunnen krijgen in de toekomst. Ook is duidelijk dat de acties effectief waren. Ik ben trots op onze leden die dit met hun inzet voor elkaar hebben gebokst”, zegt AVV-voorzitter Martin Pikaart.

De vrachtpiloten werden ontslagen toen Martinair opging in KLM, maar kwamen jaren later op last van de rechter toch weer in dienst. Ze eisten dat ze dezelfde rechten en het hetzelfde loon zouden krijgen als de overige piloten. Maar KLM wilde daar niet aan en kreeg daarin gelijk bij de rechter. Daarop werd besloten tot stakingen.

Pikaart zegt dat vooral dat de ontslagbescherming belangrijk is. “Deze is cruciaal voor de vliegers, omdat in het eerste kwartaal van 2026 de opleidingen beginnen voor de nieuwe Airbus toestellen die KLM heeft aangekocht. Op deze manier voorkomen we dat KLM voor een tweede keer deze groep vliegers gaat ontslaan.”

De lonen stijgen dit jaar structureel met 18 procent en de piloten krijgen een eenmalige uitkering van 11 procent als compensatie voor jarenlange stilstand. Ook hebben ze recht op dezelfde winstdeling als de overige KLM-piloten. Opgeteld levert dat naar verwachting een loonstijging van 33 procent op in 2024. Ook de pensioenen stijgen.

Het akkoord moet nog voorgelegd worden aan de leden.