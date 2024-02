Reisaanbiedingen kloppen volgens Consumentenbond vaak niet

Reisorganisaties proberen nog steeds klanten te lokken met misleidende aanbiedingen. Dat constateert de Consumentenbond na nieuw onderzoek. Volgens de belangenorganisatie komt het bijvoorbeeld voor dat de prijs tijdens het boeken verandert. “Of er komen tijdens of na het boeken nog verplichte kosten bij of er ontbreekt essentiële informatie.”

Onderzoekers van de bond keken bij 250 aanbiedingen van tien partijen uit de reiswereld of ze ook echt te boeken waren voor de geadverteerde prijs. Twee derde van de onderzochte aanbiedingen bleek niet te kloppen, aldus de bond. Bij Prijsvrij/D-reizen, KLM Holidays/Transavia Holidays en Expedia klopte zelfs geen enkele van de onderzochte aanbiedingen. Ook bij TUI klopte het vaak niet, stellen de onderzoekers.

Begin vorig jaar kwam de Consumentenbond al tot vergelijkbare conclusies, waarna reisaanbieders beterschap beloofden. “Toch zien we nog steeds talloze misleidende advertenties. Dat er in een jaar tijd zo weinig is verbeterd, vinden wij ronduit teleurstellend”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. Ze zegt dat de bond het onderzoek ook heeft gedeeld met toezichthouder ACM met het verzoek om te handhaven.