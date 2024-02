Gasbedrijf Woodside ziet lng-vraag 50 procent stijgen in 10 jaar

De wereldwijde vraag naar vloeibaar gemaakt aardgas (lng) zal de komende tien jaar met 50 procent stijgen. Dat verwacht de grote Australische gasproducent Woodside Energy. Volgens Woodside-topvrouw Meg O’Neill zal met name in opkomende economieën in Azië de vraag naar lng sterk toenemen.

Volgens haar is de vraag in die landen al aan het groeien. Woodside is de grootste exporteur van lng van Australië en levert al veel aan Aziatische afnemers. Het bedrijf is de productie aan het vergroten om zo aan de stijgende behoefte te kunnen voldoen.

Aziatische landen gebruiken lng steeds meer als vervanger van steenkool voor energiecentrales om zo de uitstoot te verlagen. Ook in Europa is de lng-vraag gestegen door het wegvallen van Russisch aardgas door de oorlog in Oekraïne.

Shell zei onlangs te verwachten dat de lng-vraag in de wereld tegen 2040 met ruim 50 procent zal toenemen. Ook Shell wees daarbij op een grotere vraag in met name Azië.

Qatar, ’s werelds grootste lng-exporteur, maakte afgelopen weekend nog bekend de productie op te voeren om zo aan de vraag te kunnen voldoen.