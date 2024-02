Instagram en Facebook plots bereikbaar voor Russen door storing

Rusland is dinsdag getroffen door een internetstoring. Om onverklaarbare redenen waren enkele geblokkeerde socialemediawebsites, waaronder Instagram en Facebook, plots weer beschikbaar in Rusland. Telegram, de populairste berichtenapp die in Rusland wordt gebruikt, lag juist even plat.

Journalisten van persbureau Reuters in Moskou merkten op dat onder meer Telegram en YouTube zo’n anderhalf uur lang niet beschikbaar waren. Maar voor het eerst sinds er blokkades werden opgelegd kort na de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022, konden verslaggevers wel op Instagram zonder dat ze daar een VPN-verbinding voor nodig hadden. Toezichthouder Roskomnadzor heeft de toegang tot Instagram en Facebook eerder geblokkeerd.

De Russische overheid zei dat ook buiten Rusland problemen waren met de Telegram-app. De netwerken van Russische telecombedrijven zouden wel normaal werken. Volgens een Russisch parlementslid is het nog onduidelijk waardoor de Telegram-storing werd veroorzaakt.