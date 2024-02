OpenAI beschuldigt The New York Times van ‘hacken’ ChatGPT

OpenAI beschuldigt The New York Times van het “hacken” van zijn chatbot ChatGPT. Daarmee zou de Amerikaanse krant misleidend bewijs willen verzamelen in een rechtszaak die is aangespannen tegen het AI-bedrijf om het schenden van auteursrechten. OpenAI heeft de rechter daarom gevraagd om delen van de aanklacht te verwerpen.

“De waarheid, die in de loop van deze zaak aan het licht zal komen, is dat de Times iemand betaalde om de producten van OpenAI te hacken”, staat in een rechtbankstuk dat OpenAI maandag heeft ingediend. The New York Times zou “misleidende” informatie hebben ingevoerd via ChatGPT. Daardoor zou het AI-systeem het materiaal van de krant hebben gereproduceerd. “Een flagrante schending van de gebruiksvoorwaarden”, noemt OpenAI dat.

The New York Times heeft OpenAI en Microsoft in december aangeklaagd omdat artikelen zonder toestemming zijn gebruikt om chatbots te trainen. Volgens de aanklacht is er onrechtmatig gebruikgemaakt van miljoenen artikelen. Daarmee moeten de gedaagden volgens de krant verantwoordelijk worden gehouden voor “miljarden dollars aan wettelijke en werkelijke schade” in verband met het “illegaal kopiëren en gebruiken van het unieke waardevolle werk van The Times”.