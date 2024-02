Recordaantal gasten in hotels, campings en vakantiehuisjes

Het aantal gasten in Nederlandse hotels, campings en vakantiehuisjes is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het om 49,7 miljoen gasten, wat een stijging van ruim 8 procent is vergeleken met een jaar eerder.

Het CBS stelt dat daarbij het aantal buitenlandse gasten flink toenam, namelijk met bijna een kwart tot 20,4 miljoen. Daarmee is het aantal buitenlandse gasten weer terug op het niveau van voor de coronapandemie. Door de crisis en de coronabeperkingen kreeg het toerisme vanuit het buitenland nog een harde klap, maar inmiddels is daar dus sterk herstel te zien.

Van alle overnachtingsplaatsen ontvingen hotels de meeste gasten, met 32,6 miljoen. Dat is 11 procent meer dan een jaar eerder. Kampeer- en bungalowterreinen zagen het aantal gasten naar respectievelijk 5,2 miljoen en 10,4 miljoen stijgen, een lichte toename. Bij de groepsaccommodaties bleef het aantal gasten met 1,6 miljoen ongeveer gelijk.

Het CBS zegt dat de meeste gasten in de provincie Noord-Holland verbleven. Daarbij blijft Amsterdam een toeristische trekpleister, aldus het bureau. De hoofdstad zag het aantal verblijvende gasten met 21 procent toenemen naar 9 miljoen. Amsterdam is erg populair onder gasten uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland.