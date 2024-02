Resultaten chipbedrijf ASMI centraal op Beursplein 5

Op de Amsterdamse beurs wordt dinsdag vooral uitgekeken naar de resultaten van ASMI. Beleggers zijn met name benieuwd naar de vooruitzichten van de chiptoeleverancier. De laatste tijd is er meer vraag naar chips door de opkomst van toepassingen op het gebied kunstmatige intelligentie (AI).

Ook zou ASMI kunnen profiteren van extra inkopen vanuit China. Bedrijven in dat land zouden voorzorgsmaatregelen nemen en grotere voorraden aanleggen in de aanloop naar nieuwe exportbeperkingen voor westerse bedrijven. ASMI maakt de kwartaalcijfers na de slotbel bekend.

De AEX-index lijkt licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine minnen openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag overwegend winsten zien. De beurs in Hongkong won 0,1 procent en de hoofdindex in Shanghai klom 1 procent.

De Nikkei in Tokio sloot vrijwel onveranderd. In Japan nam de inflatie in januari af tot 2,2 procent, van 2,6 procent in december. Exclusief de prijzen van verse voeding kwam de inflatie uit op 2 procent en voldeed daarmee aan de doelstelling van de Bank of Japan. Het inflatiecijfer steunt de verwachting dat de Japanse centrale bank later dit jaar de rente zal verhogen en een einde zal maken aan de negatieve rente in het land.

Op het Damrak zal Unilever mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley schroefde de aanbeveling voor het levensmiddelenconcern terug naar verkopen.

Ook Philips staat in de belangstelling. Het Zwitserse Electro Medical Systems (EMS) eist volgens De Telegraaf ruim 300 miljoen euro van het zorgtechnologieconcern. De twee gingen in 2016 een samenwerking aan voor de marketing van technologie voor tandverzorging, maar Philips zou afspraken uit het contract niet zijn nagekomen. Philips wijst de beschuldigingen van de hand.

Heijmans kondigde aan dat de combinatie Heijmans-GMB een opdracht heeft gekregen van Vitens voor de renovatie en bouw van drinkwaterproductielocaties. Het aandeel van Heijmans in de totale contractwaarde bedraagt circa 80 tot 90 miljoen euro.

Fugro liet weten de Italiaanse kustlijn in kaart te gaan brengen in opdracht van de Italiaanse overheid. De bodemonderzoeker maakte geen financiële details bekend.

De euro was 1,0846 dollar waard, tegen 1,0850 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 77,75 dollar. Brentolie steeg ook 0,2 procent in prijs, tot 82,70 dollar per vat.