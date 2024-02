Toeristenbelasting stijgt in 2024, Amsterdam blijft het duurst

Toeristen die overnachten in een hotel, betalen in Nederland dit jaar gemiddeld 2,34 euro toeristenbelasting per persoon per nacht. Dat is dik 8 procent meer dan in 2023, meldt Bungalowparkoverzicht.nl in een jaarlijks onderzoek naar de belasting. De verschillen per gemeente zijn groot. Zo heeft Amsterdam opnieuw de hoogste toeristenbelasting van 16,76 euro per persoon per nacht.

Gemeenten bepalen jaarlijks of zij de toeristenbelasting verhogen, verlagen of hetzelfde houden als een jaar eerder. In 2024 steeg in 216 van de 342 Nederlandse gemeenten het tarief. In de gemeente Wijdemeren steeg de toeristenbelasting het sterkst. Daar ligt het tarief nu op 3,50 euro per persoon per nacht, waar dit vorig jaar nog 1,32 euro was. Ook in Zoetermeer en Stichtse Vecht betalen toeristen fors meer dan een jaar geleden.

Loon op Zand is de enige gemeente waar de toeristenbelasting dit jaar daalde, namelijk van 3,00 euro naar 2,50 euro. Naast Amsterdam bestaat de top vijf van duurste Nederlandse gemeenten uit Ouder-Amstel (9,50 euro), Landsmeer, Zoetermeer, Utrecht (9,38 euro), Rotterdam (8,71 euro) en Haarlemmermeer (8,43 euro).

Het Utrechtse Renswoude en het Zuid-Hollandse Barendrecht hanteren momenteel het laagste tarief van 0,75 euro. In 35 gemeenten, waaronder Hilversum, Laren, Soest, Meppel en Borsele, hoeven toeristen vooralsnog geen belasting te betalen. Vorig jaar waren dit er nog 36. Zoeterwoude voerde dit jaar een toeristenbelasting in van 3,00 euro per persoon per nacht.