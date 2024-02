Betaalrekening veel duurder dan 5 jaar terug, zegt Consumentenbond

Het hebben van een betaalrekening is de afgelopen vijf jaar flink duurder geworden, heeft de Consumentenbond becijferd. Volgens onderzoekers van de bond gingen de kosten vooral bij ING en ABN AMRO flink omhoog.

De Consumentenbond keek naar hoeveel geld consumenten momenteel kwijt zijn voor de goedkoopste betaalrekeningen van Nederlandse banken. Die bedragen zijn vervolgens vergeleken met de kosten in 2019.

Volgens de onderzoekers was ING vijf jaar terug nog een van de goedkoopste opties voor een betaalrekening met een betaalpas. Destijds was je bij de bank in een jaar 18,60 euro kwijt, zeggen ze. Maar nu betalen klanten volgens de prijsvergelijking 43,80 euro per jaar.

Ook bij ABN AMRO verdubbelden de kosten ruimschoots, tot jaarlijks 39 euro. Een betaalrekening bij ASN Bank is volgens de Consumentenbond momenteel het goedkoopst, met 32,40 euro per jaar.

Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar spreekt van “extreme tariefsverhogingen” en heeft daar weinig begrip voor. “Jarenlang gaven de banken de lage rentestanden en de kosten voor innovatie en maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering als reden voor de steeds hogere tarieven”, zegt ze in een toelichting. “Maar inmiddels is de rente flink gestegen en bovendien heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) standaarden ontwikkeld, waarmee banken gerichter en gebaseerd op risico’s onderzoek kunnen doen.”