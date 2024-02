Bitcoin koerst af op grootste maandwinst sinds oktober 2021

De bitcoin koerst in februari af op de grootste prijsstijging in een maand tijd sinds oktober 2021. De waarde van de grootste cryptomunt ter wereld is deze maand met bijna 40 procent gestegen en staat op het hoogste niveau sinds eind 2021. In dat jaar schoot de koers van de bitcoin omhoog doordat veel mensen tijdens de coronapandemie cryptomunten begonnen te kopen.

De bitcoin, die meer dan tien jaar geleden werd geïntroduceerd, bereikte in november 2021 een recordniveau van circa 69.000 dollar. In 2022 stortte de prijs van de bitcoin echter in door het omvallen van cryptobeurs FTX en andere cryptoplatforms. Mede door de ondergang van FTX was de bitcoin begin 2023 nog maar 16.600 dollar waard. Sindsdien is de waarde van de bitcoin weer flink gestegen.

De koers van de bitcoin steeg woensdag ruim 4 procent tot 59.405 dollar. De prijs wordt gesteund door de sterke vraag van beleggers naar op de beurs verhandelde bitcoin-fondsen, die op 11 januari in de Verenigde Staten werden geïntroduceerd. Door die fondsen is de cryptomunt toegankelijker geworden voor een grotere groep beleggers.

Ook wordt uitgekeken naar de zogeheten ‘halvering’ van de bitcoin in april, waarbij de beloning voor miners van de bitcoin wordt gehalveerd. Miners gebruiken krachtige computers om complexe wiskundige problemen op te lossen en in ruil daarvoor krijgen zij een beloning in bitcoin. Bij de vorige halvering van de beloning voor de miners in mei 2020 schoot de koers van de bitcoin in de maanden daarna flink omhoog. Cryptobeleggers hopen dat deze gebeurtenis nu weer tot een opmars zal leiden.