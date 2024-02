Cosmeticaketen The Body Shop in België failliet verklaard

Cosmeticaketen The Body Shop in België is failliet verklaard. Een melding in het Centraal Insolventieregister bevestigt berichtgeving hierover door RTL Nieuws. Ongeveer twintig Belgische vestigingen worden hierdoor geraakt.

Ook in Groot-Brittannië en Duitsland kampt het bedrijf met financiële problemen. Zaterdag werd bekend dat de Britse kledingverkoper Next de bewindvoerders van de noodlijdende Britse tak van The Body Shop heeft benaderd voor een mogelijke deal om een deel van de cosmeticaketen over te nemen.

Vorige week kondigde The Body Shop aan dat het bijna de helft van zijn winkels in het Verenigd Koninkrijk sluit. De keten heeft in Nederland 27 vestigingen, met zo’n 150 werknemers, die openblijven, werd eerder bekend.

In totaal heeft The Body Shop ongeveer 3000 winkels in meer dan zeventig landen. Het bedrijf heeft ongeveer 10.000 mensen in dienst en nog eens 12.000 via franchises.

“The Body Shop heeft onder de vorige eigenaren te kampen gehad met een lange periode van financiële uitdagingen, die samenvielen met een moeilijk handelsklimaat voor de detailhandel in het algemeen”, stelden de curatoren van de Britse tak eerder in een verklaring.

De curator van de Belgische tak was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.