Google-topman veroordeelt blunders met Gemini-app

Google-topman Sundar Pichai heeft in een brief aan zijn werknemers de recente blunders met de Gemini-afbeeldingengenerator in scherpe bewoordingen veroordeeld. De fouten die met de AI-technologie zijn gemaakt, zijn volgens hem “volkomen onaanvaardbaar”.

Met Gemini kunnen kunstmatige afbeeldingen gegenereerd worden op basis van omschrijvingen van gebruikers. Maar de technologie bleek verre van perfect. Zo kwamen er bijvoorbeeld afbeeldingen tevoorschijn van historische personen die ineens een andere huidskleur hadden, of zwarte mensen in nazi-uniformen.

Pichai zegt zich te kunnen voorstellen dat sommige gebruikers beledigd waren na het zien van de beelden. Het Google-personeel werkt volgens hem “de klok rond” om de problemen op te lossen. Wanneer Gemini weer beschikbaar is, kon hij niet zeggen. “Geen enkele AI is perfect, vooral niet in deze fase waarin de industrie nog in ontwikkeling is,” schrijft Pichai. “Maar we weten dat de lat voor ons hoog ligt.”