SOMO: met verkoop ontloopt Shell schuld aan milieuramp in Nigeria

Shell mag zich niet terugtrekken uit Nigeria tot een oplossing is gevonden voor de milieuschade die het olie- en gasconcern daar heeft aangericht. Dat stelt de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO).

Vorige maand werd bekend dat Shell zijn Nigeriaanse dochtermaatschappij Shell Petroleum Development Company (SPDC) wil verkopen aan een consortium van voornamelijk lokale bedrijven voor 1,3 miljard dollar. Het concern wil al langer af van SPDC om een reeks procedures over milieuschade en mensenrechtenschendingen. Volgens SOMO dreigt Shell zo de verantwoordelijkheid te ontlopen voor de vervuiling die het concern in de loop der jaren in de Nigerdelta heeft aangericht.

Shell laat volgens de onderzoekers een uitgestrekt gebied met vervuild land en water achter. Daarmee heeft het concern “de levens en het levensonderhoud van miljoenen mensen in de Nigerdelta verwoest”. Shell heeft altijd volgehouden dat de vervuiling het gevolg is van oliediefstal en beschadiging van pijpleidingen. De onderzoekers bestrijden dat.

Shell verkoopt zijn activiteiten aan een “complex doolhof van bedrijven en investeerders”, stellen de onderzoekers. Een aantal van deze bedrijven zou kampen met financiële problemen. “Er bestaat een reëel risico dat een deel van deze bedrijven zal verdwijnen, waardoor de gemeenschappen niemand meer ter verantwoording kunnen roepen voor de enorme vervuiling van hun leefomgeving.”

Volgens SOMO zijn de afgedankte pijpleidingen, boorputkoppen en olie-installaties “een ramp in wording”. Shell blijft volgens de onderzoekers bovendien nog steeds financieel betrokken bij veel van de nieuwe kopers. “Shell heeft geld geleend aan verschillende van de nieuwe bedrijven en koopt de olie die ze produceren.”

Shell heeft de “ultieme houdiniact” uitgevoerd, zegt SOMO-directeur Audrey Gaughran. “Shell verkoopt zijn giftige bezittingen en zal er niet mee in zijn maag zitten als het doek valt.”

Een woordvoerder van Shell laat weten dat lokale bedrijven een belangrijke rol spelen om Nigeria te helpen zijn energiedoelstellingen te bereiken. “Vanzelfsprekend zijn transacties afhankelijk van goedkeuring door de toezichthouders, die daarbij leunen op wettelijk verplichte informatieverstrekking door de betrokken partijen.”