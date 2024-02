ABN AMRO ziet economie dit jaar aantrekken

De economie groeit dit jaar harder dan vorig jaar, verwacht ABN AMRO. Vorig jaar groeide die heel licht met 0,1 procent en voor dit jaar voorspelt de bank een groei van 0,7 procent. Dat komt voor een belangrijk deel omdat consumenten naar verwachting meer geld uitgeven.

Zij hebben dit jaar meer geld te besteden omdat de inflatie minder hard stijgt, de loongroei hoog blijft en de overheid nog steeds de koopkracht van huishoudens steunt, aldus de bank. Consumenten zullen dit jaar dan ook een groot deel van hun koopkrachtverlies inhalen. De koopkracht van de laagste inkomens gaan er echter het minst hard op vooruit met 2,1 procent. Die van mensen met de hoogste inkomens stijgt met 2,3 procent en de koopkracht van middeninkomens neemt het meest toe met 3 procent.

Omdat de inflatie in de eurozone en in Nederland dit jaar verder daalt en richting het doel van de Europese Centrale Bank (ECB) van 2 procent gaat, denkt de bank dat de rente in juni voor het eerst weer omlaag gaat. De rente staat al een tijdje op 4 procent, wat het hoogste niveau ooit is. ABN AMRO verwacht dat de ECB vanaf juni de rente tijdens elke beleidsvergadering verlaagt met 0,25 procent, totdat de rente volgend jaar op 1,5 procent staat.

Het duurt echter nog even voordat de lagere rentes doorwerken in de economie, meldt de bank daarbij. Pas tegen het einde van het jaar en in 2025 profiteert de economie in Nederland en in de rest van de eurozone van de lagere rentes.