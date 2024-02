Air France-KLM: geen geld apart gezet voor onwettige coronasteun

Air France-KLM heeft vooralsnog geen voorziening getroffen voor de miljarden aan coronastaatssteun die het luchtvaartconcern onterecht heeft ontvangen. Dat meldde topman Ben Smith in een toelichting op de jaarcijfers. Het gaat om steunpakketten van Frankrijk en Nederland die het bedrijf door de pandemie moesten helpen. Daarvoor had de Europese Commissie toestemming gegeven, maar die werd onlangs nietig verklaard door de Europese rechter.

Smith noemt de situatie “ongekend”. “We zitten in een situatie waarin de staatssteun niet meer wordt gebruikt omdat deze volledig is terugbetaald”, legt Smith uit. Daarnaast heeft Air France-KLM zich volgens de topman gehouden aan de voorwaarden waardoor de Europese Commissie de staatssteun kon goedkeuren. Het gaat dan bijvoorbeeld over het niet uitkeren van dividend aan aandeelhouders gedurende een bepaalde periode.

Air France-KLM is volgens hem dan ook in gesprek met de Franse en Nederlandse overheid om te onderzoeken hoe de uitspraak van de Europese rechter impact kan hebben op het bedrijf.

De Ierse budgetmaatschappij Ryanair is de afgelopen jaren meer dan twintig rechtszaken gestart tegen diverse Europese luchtvaartmaatschappijen die tijdens de coronaperiode staatssteun kregen. Die gaf doorgaans nationale luchtvaartmaatschappijen een oneerlijk voordeel en schaadt daarmee de vrije concurrentie, vindt Ryanair.

Het Gerecht van het Europees Hof van Justitie oordeelde in december al dat de Europese Commissie een coronasteunpakket van Frankrijk aan Air France niet had mogen goedkeuren. De zustermaatschappij van KLM ontving in 2020 een staatsgarantie van 4 miljard euro plus een aandeelhouderslening van 3 miljard. Een jaar later stak de regering in Parijs nog eens 4 miljard in de vliegmaatschappij.

Begin deze maand haalde dezelfde rechter een streep door de 3,4 miljard euro die KLM van Nederland ontving in 2020. Volgens het Gerecht had de Europese Commissie destijds een fout gemaakt door onvoldoende te onderzoeken of uitsluitend KLM voordeel zou hebben van deze staatssteun, of toch ook Air France, waarmee KLM één bedrijf vormt. Volgens de Europese rechter hebben ook Air France-KLM en Air France echter ook van de Nederlandse staatssteun geprofiteerd.

Na die uitspraak eiste Ryanair nog dat de Europese Commissie maatregelen neemt. Het uitvoerende bestuur zou deze “illegale” hulppakketten moeten terugeisen van de maatschappijen, vond de airline.