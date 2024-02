Autobranche boekt hogere omzet, stijging nam eind vorig jaar af

De verkoop van auto’s en daaraan gerelateerde diensten leverden vorig jaar meer op. De auto- en motorsector boekte vorig jaar een ruim 15 procent hogere omzet dan twee jaar geleden. De omzetstijging nam in de loop van het jaar wel af, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat de auto- en motorbranche begin vorig jaar hogere stijgingen in de opbrengsten zag kwam vooral omdat achterstanden in de levering van auto’s werden weggewerkt, aldus het CBS. Ook zijn toen meer elektrische auto’s verkocht en stegen de prijzen van auto’s en auto-onderdelen. Tekorten aan onderdelen als chips zorgden eerder nog voor langere wachttijden voor nieuwe voertuigen, omdat autofabrikanten door de tekorten minder konden produceren.

Maar met name in het laatste kwartaal van vorig jaar werd volgens het CBS duidelijk dat de inhaalslag voorbij was. Ook vlakten de prijsstijgingen af en kwam de verkoopgroei van elektrische voertuigen stil te staan. Daardoor kwam de omzetstijging in de auto- en motorbranche in de laatste drie maanden van vorig jaar veel lager uit met nog geen half procent.

Bijna alle deelsectoren hadden over heel vorig jaar een hogere omzet dan in 2022. Ondernemers in de handel en reparatie van personenauto’s zagen hun opbrengsten met bijna 20 procent het hardst stijgen. Alleen de handel in en reparatie van motoren had een lagere omzet. Hier daalde de omzet met 6 procent.

Ondernemers in de auto- en motorbranche zijn in het eerste kwartaal van dit jaar flink pessimistischer geworden, meldt het CBS verder. Hun vertrouwen is ook veel lager dan dat van ondernemers in andere bedrijfstakken. Het ondernemersvertrouwen in de auto- en motorsector komt dit kwartaal uit op min 21,5.