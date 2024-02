Franse inflatie daalt naar laagste niveau in bijna 2,5 jaar

De Franse inflatie is in februari afgenomen tot het laagste niveau sinds september 2021. Volgens het Franse statistiekbureau INSEE stegen de consumentenprijzen in Frankrijk deze maand met 3,1 procent op jaarbasis. In januari stegen de kosten voor het levensonderhoud in de op een na grootste economie van de eurozone nog met 3,4 procent, volgens de Europese meetmethode.

Ook in Spanje koelde de inflatie af. In het Zuid-Europese land namen de consumentenprijzen in februari met 2,9 procent toe, na een stijging met 3,5 procent in de eerste maand van het jaar. Later op de dag zal ook nog het inflatiecijfer van Duitsland bekend worden gemaakt. In de grootste economie van het eurogebied is de inflatie deze maand naar verwachting eveneens afgenomen.

Vrijdag wordt het inflatiecijfer van de hele eurozone vrijgegeven. In januari kwam de inflatie in het eurogebied uit op 2,8 procent. Voor februari wordt gerekend op een verdere afkoeling tot 2,5 procent. Ook statistiekbureau CBS komt vrijdag met een eerste snelle raming van de inflatie in Nederland in februari. In januari liep de Nederlandse inflatie volgens de Europese meetmethode nog op tot 3,1 procent, waarmee deze boven het gemiddelde van de eurozone lag. In december bedroeg de inflatie in Nederland 1 procent.

Binnen de Europese Centrale Bank (ECB) wordt druk gedebatteerd over wanneer de centrale bank kan gaan beginnen met het verlagen van de rente, nu de inflatie flink is afgekoeld ten opzichte van het piekniveau in 2022. De meningen lopen daarbij uiteen van een eerste renteverlaging in april of in juni, waarbij veel beleidsmakers eerst meer duidelijkheid willen hebben over de loongroei in het eurogebied. Bij de vergadering op 7 maart zal de ECB de rente naar verwachting nog onveranderd laten.

Ook uit Duitsland kwamen voorlopige inflatiecijfers. Daar gingen de prijzen in februari met 2,5 procent omhoog op jaarbasis, aldus het federale statistiekbureau Destatis. Dat was nog 2,9 procent in januari. Op basis van de Europese methode bedroeg de Duitse inflatie 2,7 procent, tegen 3,1 procent een maand eerder.