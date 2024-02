Hogere omzet voor winkeliers in januari

Winkeliers hebben in de eerste maand van het jaar bijna 2 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Ook het verkoopvolume nam toe. De non-foodwinkels zagen de omzet stijgen, terwijl de omzet van supermarkten en andere verkopers van voedingsmiddelen licht afnam, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De gehele detailhandel boekte in januari 1,8 procent meer omzet dan een jaar eerder. Dat komt deels door de hogere prijzen. Het volume, ofwel de hoeveelheid spullen of voedingsmiddelen die winkeliers verkochten, was 1,1 procent hoger.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in januari. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 2,4 procent hoger dan in januari 2023.

De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben vorige maand 0,4 procent minder omzet behaald dan in januari 2023. Het verkoopvolume was 2,5 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van supermarkten lag 1,0 procent lager en de omzet van speciaalzaken steeg 4,1 procent.

De omzet van non-foodwinkels groeide met 3,1 procent. Het verkoopvolume was ook 3,1 procent hoger dan een jaar eerder. Drogisterijen, kledingwinkels en winkels in recreatie-artikelen hebben in januari meer omgezet. Bij winkels in schoenen en lederwaren, winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren, winkels in meubels en woninginrichting en winkels in consumentenelektronica daalde de omzet.

Online werd vorige maand 3,7 procent meer omgezet. Webwinkels hebben 4,3 procent meer omgezet. De online-omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit was, was 2,8 procent hoger.