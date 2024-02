Hoogste aantal hypotheekaanvragen starters sinds 2020

Het aantal hypotheekaanvragen in februari door starters is sinds 2020 niet zo hoog geweest. Dat komt naar voren uit cijfers van De Hypotheekshop.

In maart 2020 zorgde de uitbraak van corona voor een sterke toename in hypotheekaanvragen van starters. Nu doet zich opnieuw zo’n piek voor. Vergeleken met dezelfde periode in 2023 ligt het aantal aanvragen van starters begin dit jaar ongeveer 30 procent hoger. De aanvragen tonen een verschuiving vanuit de grote steden naar kleinere gemeenten, evenals een trend naar provincies buiten de Randstad.

Het hoge aantal aanvragen van starters in de eerste twee maanden van dit jaar heeft volgens De Hypotheekshop te maken met de huidige samenstelling van de bevolking. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de leeftijdscategorie van 20 tot 35 jaar al enkele jaren toeneemt. Toch bleef het aantal hypotheekaanvragen van starters tot voor kort stabiel. Door stijgende inkomens en een verminderde concurrentie van beleggers en doorstromers zijn er sinds kort meer kansen op de woningmarkt ontstaan voor deze groep, aldus De Hypotheekshop.