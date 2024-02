Iets meer mensen zaten vorig jaar in de bijstand

Het aantal personen in de bijstand is vorig jaar licht toegenomen. Eind december ontvingen 401.000 personen een bijstandsuitkering, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn 4000 meer mensen dan een jaar eerder, een stijging van ruim 1 procent.

Met name onder jongeren tot 27 jaar nam het aantal mensen in de bijstand toe. Dit aantal steeg met ruim 9 procent tot 3000 personen. Ook onder 45-plussers was een lichte stijging zichtbaar, met 1 procent. In de leeftijd van 27 tot 45 jaar bleef het aantal mensen in de bijstand ongeveer gelijk.

Vrouwen ontvingen vaker een bijstandsuitkering dan mannen, 227.000 vrouwen zaten in de bijstand tegenover 174.000 mannen. Ook in eerdere jaren ontvingen vrouwen vaker een bijstandsuitkering, maar het verschil was eind 2023 wel kleiner dan een jaar eerder. Dit komt doordat het aantal mannen dat bijstand ontving met 2 procent toenam, terwijl het aantal vrouwen in de bijstand nagenoeg gelijk bleef