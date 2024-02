Meer omzet voor horeca in eerste jaar zonder coronamaatregelen

De horeca heeft in 2023 ruim 13 procent meer omgezet dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar was het eerste jaar sinds 2020 zonder coronamaatregelen. In 2022 gold tot halverwege januari in Nederland nog een harde lockdown en in maart 2022 vervielen de laatste coronamaatregelen. Dat had een positief effect op de omzetstijging van de horeca in 2023. Daarnaast waren de prijzen in 2023 hoger dan een jaar eerder. Het volume lag vorig jaar bijna 6 procent hoger dan in 2022.

Alle onderliggende branches boekten meer omzet. Hotels, kantines en catering lieten vorig jaar de grootste omzetstijging zien. In 2023 lag de omzet van de hotels 17,8 procent hoger dan in 2022. Verhuurders van vakantiehuisjes en campings hadden een omzetstijging van 4,3 procent. De omzet van kantines en cateringbedrijven was bijna 20 procent hoger en restaurants noteerden een omzetstijging van bijna 14 procent. De omzet van de cafés groeide met 10,5 procent en fastfoodrestaurants hebben bijna 9 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

In het laatste kwartaal van 2023 groeide de omzet van de horeca met slechts 0,1 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Het volume daalde met 0,6 procent. Het CBS meldt daarnaast dat het ondernemersvertrouwen van de horeca aan het begin van het eerste kwartaal van 2024 is gedaald. Horecaondernemers waren negatiever over het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden, maar minder negatief over het economisch klimaat in de komende drie maanden.