Recordwinst Air France-KLM, oorlog Gaza drukt wel op resultaat

Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft niet eerder zo’n hoge winst geboekt als in 2023. In totaal bleef er onder de streep 934 miljoen euro over, ruim 28 procent meer dan een jaar eerder. Het laatste kwartaal van vorig jaar daarentegen was wel verlieslatend. Onder meer de oorlog in Gaza, maar ook het slechte weer rond Schiphol drukten op het resultaat.

Het operationeel verlies van Air France-KLM over de maanden oktober tot en met december kwam uit op 56 miljoen euro, een verslechtering van 190 miljoen euro op jaarbasis. Die daling schrijft het luchtvaartconcern onder meer toe aan de geopolitieke situatie in Afrika en het Midden-Oosten. Die leidde tot 65 miljoen euro aan extra kosten. Zo vloog Air France-KLM, waar ook dochtermaatschappij Transavia onder valt, in dat kwartaal niet naar de Aziatische regio om de oorlog in Gaza. Die brak begin oktober uit tussen Israël en Hamas.

Air France-KLM verwacht dat die verstoringen in ieder geval nog in het eerste kwartaal van invloed zullen zijn op de resultaten. Dat is ondanks dat Air France sinds eind januari weer vliegt naar Tel Aviv. KLM maakte eerder deze maand bekend vanaf april weer naar die Israëlische stad te gaan vliegen. Transavia heeft de vluchten in ieder geval opgeschort tot en met juni.

Daarnaast speelde ook het slechte weer in Nederland een rol. Daardoor moest KLM in december bijvoorbeeld vluchten via Schiphol schrappen. Zo konden door storm Pia die maand ruim tweehonderd vluchten van en naar de Amsterdamse luchthaven niet doorgaan, waaronder een aantal van KLM.

Naast de winst steeg ook de omzet tot recordhoogte, tot ruim 30 miljard euro. Dat is 14 procent meer dan in 2022. Daarmee lijkt Air France-KLM hersteld te zijn van de coronajaren, die de luchtvaart grotendeels lamlegden. In totaal zag het luchtvaartbedrijf ruim 93 miljoen mensen een van hun vliegtuigen nemen, tegen meer dan 83 miljoen een jaar eerder. Dat aantal ligt echter nog wel aanzienlijk lager dan de ruim 104 miljoen passagiers in 2019.